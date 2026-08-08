MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα μήνυμα για τον γιο της μοιράστηκε η Ανδρομάχη, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες τους αγκαλιά στη θάλασσα. Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτήρισε το δύο ετών παιδί της «φως στη ζωή της».

Αναφερόμενη στη σχέση τους και στα συναισθήματά της για εκείνον, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είσαι το φως στην ζωή μου παιδάκι μου καλό. Είσαι κάθε ηλιοβασίλεμα και κάθε ανατολή. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις Τζεράκο μου. Σε λατρεύω φασολάκι».

Δείτε την ανάρτησή της

Ανδρομάχη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ προς Σκέρτσο: Τα επιχειρήματα διαρκούν μέχρι τα επόμενα που αναιρούν τα προηγούμενα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Καλλιακμάνης για Μυστρά: Οικονομικό το κίνητρο – Γιατί μπήκε η σορός στην κατάψυξη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Με οριακή πλειοψηφία ο εκλεκτός του Τραμπ, Τοντ Μπλανς αναλαμβάνει και επίσημα υπουργός Δικαιοσύνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου στο Ρέθυμνο – Πέντε συλλήψεις

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Νίκος Ρογκάκος: Έχω μάθει ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν άνθρωποι και ιστορίες που αξίζουν σεβασμό

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία – Ποια περιοχή άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου