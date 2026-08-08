Ανδρομάχη για τον γιο της: Είσαι το φως στη ζωή μου, σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις

Ένα μήνυμα για τον γιο της μοιράστηκε η Ανδρομάχη, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες τους αγκαλιά στη θάλασσα. Μέσα από τη δημοσίευση που έκανε το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτήρισε το δύο ετών παιδί της «φως στη ζωή της».

Αναφερόμενη στη σχέση τους και στα συναισθήματά της για εκείνον, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είσαι το φως στην ζωή μου παιδάκι μου καλό. Είσαι κάθε ηλιοβασίλεμα και κάθε ανατολή. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις Τζεράκο μου. Σε λατρεύω φασολάκι».

Δείτε την ανάρτησή της