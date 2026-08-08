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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία – Ποια περιοχή άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου

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Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας το Σάββατο (8/8) με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με 39,5 σύμφωνα με το meteo.

Ακολούθησε το Δίο Πιερίας με 39,3 βαθμούς όπως και το Γυναικόκαστρο στο Κιλκίς. Τους 39,1 βαθμούς άγγιξε το θερμόμετρο σε Νέα Σάντα Κιλκίς, στο Ελληνικό, τη Σίνδο και το Κρανίδι, ενώ έφτασε τους 39 στη Σκάλα Λακωνίας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας έρχεται ενώ σε Red Cod τίθεται την Κυριακή (9/08) από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 16 περιοχές της ελληνικής επικράτειας υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου «κοκτέιλ» θυελλωδών ανέμων εντάσεως τουλάχιστον οκτώ μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένεται να «αγγίξουν» τις 40 βαθμούς κελσίου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από την σημερινή συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) αύριο, Κυριακή 09 Αυγούστου, τις παρακάτω περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

-Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περιφέρεια Κρήτης

-Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

-Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

-Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Θερμοκρασία Θεσσαλονίκη Καύσωνας

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