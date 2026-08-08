Χαλκιδική: Νεκρός 62χρονος που κολυμπούσε στη θάλασσα στο Καλαμίτσι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας 62χρονος άνδρας από τη Ρουμανία, από τη θαλάσσια περιοχή “Καλαμίτσι” Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού ενημερώθηκε για το περιστατικό. Στον 62χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.