Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο αρχιτέκτονας και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Γιάννης Αικατερινάρης

Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, ο αρχιτέκτονας και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Γιάννης Αικατερινάρης.

Γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Μετά την αποφοίτησή του από το Ε΄ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Συμμετείχε στα συνδικαλιστικά δρώμενα και στους φοιτητικούς αγώνες για την κατοχύρωση του Συντάγματος.

Μετά τις σπουδές του διετέλεσε επιμελητής στην Έδρα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων. Παύτηκε μετά τη σύλληψή του από το δικτατορικό καθεστώς. Συμμετείχε στην ίδρυση του ΣΑΘ (Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης) στο Δ.Σ. του οποίου διετέλεσε μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος (1983-1985).

Είχε εκλεγεί επί δεκαετίες στις Αντιπροσωπείες του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη Δ.Ε του οποίου (ΤΕΕ/ΤΚΜ) θήτευσε μέλος, αντιπρόεδρος και Πρόεδρος (1999-2001).

Πήρε μέρος σε επιστημονικά και συνδικαλιστικά συνέδρια, διαγωνισμούς και εκθέσεις Αρχιτεκτονικής. Μελέτες και άρθρα του -όχι μόνο Αρχιτεκτονικής – έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες, αρχιτεκτονικά και πολιτικά περιοδικά.

Η πολιτική κηδεία του Γιάννη Αικατερινάρη θα γίνει σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από την οικογένεια του (την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη), στην αίθουσα Μπαμπούλας απέναντι από τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη.