ΑΕΚ – Athens Kallithea: Με κίτρινα τριαντάφυλλα και ένα φοβερό πανό τιμήθηκε η μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη – Δείτε εικόνες

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Athens Kallithea σε φιλικό πρόβα τζενεράλε πριν τον τελικό με τον ΟΦΗ για το Super Cup αλλά και για τις αναμετρήσεις των Playoffs του Champions League.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή πριν από τη σέντρα της φιλικής αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το Σάββατο (08/08) συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, ενώ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή και ο Κώστας Λιάκκας, ένας από τους ιδιαίτερα αγαπητούς εργαζόμενους του προπονητικού κέντρου της Ένωσης στα Σπάτα.

Από νωρίς, μάλιστα, το γήπεδο είχε πάρει διαφορετική όψη στη μνήμη του Μιχάλη. Οι σημαίες στην Allwyn Arena κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ η μορφή του προβαλλόταν στα μάτριξ του γηπέδου.

Η ΑΕΚ αφιέρωσε το τελευταίο της φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στη μνήμη των δύο ανδρών, με το αγωνιστικό κομμάτι να περνά για λίγα λεπτά σε δεύτερη μοίρα.

Πριν από τη σέντρα, οι δύο ομάδες απέτισαν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 21, κατέθεσαν ανθοδέσμες με κίτρινα τριαντάφυλλα, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Επιπλέον, οι φίλοι της Ένωσης ύψωσαν ένα γιγάντιο πανό με τη χαρακτηριστική φράση: “Μιχάλη ζεις”

Με αυτόν τον τρόπο, η κιτρινόμαυρη οικογένεια τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του, αλλά και του Κώστα Λιάκκα, ενός ανθρώπου που βρισκόταν για χρόνια στην καθημερινότητα της ομάδας στα Σπάτα.

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