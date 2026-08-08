Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 16:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.