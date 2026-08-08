Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς
Intime
THESTIVAL TEAM
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 16:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αυτές είναι οι πέντε βλάβες που “χτυπούν” το καλοκαίρι -Τι πρέπει να ελέγξεις για να μην μείνεις χωρίς αυτοκίνητο στις διακοπές
- Χρήματα και ευκαιρίες για τέσσερα ζώδια μέχρι το τέλος του 2026 – Ποιοι είναι οι τυχεροί
- Συγκλονίζει η Αποστολία Ζώη: “Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει, έφυγε μόλις κατάλαβε τι έχει”