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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς

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THESTIVAL TEAM

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Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 16:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Κιλκίς

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