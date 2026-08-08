Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε όλη την Κρήτη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Κρήτη, καθώς και για αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, η εκτίμηση βασίζεται στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όπως επισημαίνεται, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, με ενισχυμένο προσωπικό και εξοπλισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτα περιστατικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, τίθενται σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/24 Πυροσβεστική Διάταξη. Ειδικότερα, απαγορεύονται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιονδήποτε σκοπό, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, καθώς και οι θερμές εργασίες, όπως συγκολλήσεις και χρήση τροχών κοπής. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η χρήση υπαίθριων ψησταριών, ιπτάμενων φαναριών και πυροτεχνημάτων. Επιπλέον, επιβάλλονται περιορισμοί στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δάση Σύμης, Ρούβα – Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου περιλαμβάνονται το Αζιλακόδασος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Σελάκανου και Κρούστα, καθώς και το Φοινικόδασος Βάι, όπου ισχύει απαγόρευση κατά τις νυχτερινές ώρες. Στο Ρέθυμνο, σε καθεστώς περιορισμών τίθενται περιαστικά δάση και φαράγγια, όπως αυτά της Ευλιγιάς, του Κισσού, των Αγκουσελιανών, καθώς και τα φαράγγια Μύλων, Μαργαριτών και Αγίου Αντωνίου Πατσού. Αντίστοιχα, στα Χανιά περιλαμβάνονται τμήματα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, το πάρκο ανεμόμυλων στα Καθιανά, το περιαστικό δάσος Αγίου Ματθαίου, καθώς και δασικές εκτάσεις στη Γαύδο.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε μία περίοδο ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.