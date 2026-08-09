Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπάλληλος καταστήματος που του το προμήθευσε

Στο νοσοκομείο Κομοτηνής διακομίστηκε ένας ανήλικος, ο οποίος κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό και περιήλθε σε κατάσταση μέθης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν σε οικισμό της Ροδόπης μία υπάλληλο καταστήματος, με την κατηγορία ότι προμήθευσε το ποτό στον ανήλικο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη την 7-8-2026 το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρριανών, μία ημεδαπή, διότι πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ως υπάλληλος καταστήματος σε οικισμό της Ροδόπης, προμήθευσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο ημεδαπό, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών».