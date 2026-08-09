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Πάνος Κιάμος: Μια μοναδική συναυλία τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη

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THESTIVAL TEAM

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Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την Τέταρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

Ο χαρισματικός λαϊκός ερμηνευτής, με τη χαρακτηριστική φωνή και τις αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες, θα χαρίσει ένα «εκρηκτικό» live γεμάτο πάθος, ένταση, συναίσθημα και αστείρευτη ενέργεια, σε παραγωγή της Panik Live Productions.

Την Τέταρτη 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο, σε μια special βραδιά που θα αποτελέσει ένα από τα πιο ξεχωριστά συναυλιακά events της πόλης.

Εισιτήρια:  https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panos-kiamos-ola-gia-sena-se-mia-synaulia-sti-moni-lazariston

Πάνος Κιάμος

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