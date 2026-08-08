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Σοκ στην Ταϊλάνδη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση 14χρονου σε σχολείο με 8 νεκρούς

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THESTIVAL TEAM

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Σοκ προκαλεί νέο βίντεο από την Ταϊλάνδη που καταγράφει την αστυνομική επιχείρηση διάσωσης σε σχολείο όπου όταν 14χρονος μαθητής εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση, αφήνοντας πίσω του οκτώ νεκρούς. Η επίθεση ξεκίνησε στο σπίτι του δράστη, ο οποίος σκότωσε τους παππούδες του πριν φτάσει στο σχολείο, όπου τελικά αυτοπυροβολήθηκε.

Το σκληρό οπτικό υλικό αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τη δολοφονική εισβολή του 14χρονου μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Στα πλάνα φαίνεται ο έφηβος δράστης την ώρα που κινείται οπλισμένος στους χώρους του σχολείου, σκορπώντας το θάνατο.

Ακόμα ένα βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει αστυνομικούς να μπαίνουν στο κτήριο με τα όπλα και να ελέγχουν τους διαδρόμους μόλις λίγα λεπτά μετά

Η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων ανοίγουν τις πόρτες και βρίσκουν τους μαθητές που κρύβονται, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε σοκ.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ο 14χρονος ήταν ένας βαθιά προβληματικός έφηβος που οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας έντονου στρες που βίωνε.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης προχωρά σε καθολική απαγόρευση της οπλοφορίας για τους πολίτες, επιφέροντας ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.

Ταϊλάνδη

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