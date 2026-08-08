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Θεσσαλονίκη: Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω της φωτιάς στη Σίνδο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί από το απόγευμα η σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Καστανάς, λόγω της πυρκαγιάς πλησίον των γραμμών στο ύψος της Σίνδου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, η διακοπή της κυκλοφορίας και η διακοπή της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν στις 15:45, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η αμαξοστοιχία 1598, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μεταφέροντας 91 επιβάτες, παραμένει ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέος μέχρι να δοθεί το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του ταξιδιού.

Πώς επηρεάζονται τα δρομολόγια

Το συμβάν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, το επιβατικό κοινό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για:

Σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Τροποποιήσεις στις διαδρομές.

Υποκατάσταση τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Η εταιρεία σημειώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Σίνδος Τρένα Φωτιά

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