MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά στη Σίνδο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης

Σίνδος Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών έως 7% σε πάνω από 1.000 προϊόντα – Πότε ξεκινούν

LIFESTYLE 41 λεπτά πριν

Συγκλονίζει η Αποστολία Ζώη: “Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει, έφυγε μόλις κατάλαβε τι έχει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Αλ. Τσίπρας: Στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – “Με έγνοια τους αδύναμους”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Τουρνάς για φωτιές στην Αττικοβοιωτία: Ήταν ακραίες οι συνθήκες που επικρατούσαν – 51 εναέρια δεν μπόρεσαν τα πετάξουν

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία – Ποια περιοχή άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Θερινό σινεμά στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης