Ελεονώρα Μελέτη: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της – “Στην ίδια παραλία έμαθα ότι ήμουν έγκυος”

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Ελεονώρα Μελέτη, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ευρωβουλευτής, Ελεονώρα Μελέτη, περνά χρόνο με την οικογένειά της και μέσα από τα social media μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της δημοσίευσε φωτογραφία της κόρης της, Αλεξάνδρας, την ώρα που έπαιζε στην άμμο. Με αφορμή το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε ότι η παραλία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Όπως ανέφερε, πριν από εννέα χρόνια βρισκόταν στο ίδιο νησί και στην ίδια ακριβώς παραλία, όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Σήμερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο μαζί με την κόρη της, η οποία πλέον παίζει στην παραλία όπου η μητέρα της είχε μάθει ότι την περίμενε.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη

«Πριν από 9 χρόνια σαν και σήμερα, στο ίδιο νησί, στην ίδια παραλία έμαθα ότι είμαι έγκυος. Αυτό το πλάσμα που βλέπετε είναι το τότε 8 εβδομάδων έμβρυο, το οποίο σήμερα θυμώνει γιατί όταν βγαίνει έξω θέλει να φοράει lip gloss και λέω όχι», αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία.

Η Ελεονώρα Μελέτη θέλησε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη σύμπτωση με τους followers της, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της Αλεξάνδρας από τις φετινές οικογενειακές διακοπές τους.