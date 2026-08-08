Μεθυσμένη οδηγός που σκότωσε νύφη τη νύχτα του γάμου έκλαιγε για τη σύλληψή της και ζητούσε τον πατέρα της – Δείτε βίντεο

Μία οδηγός που εκτίει ποινή φυλάκισης 25 ετών επειδή, οδηγώντας μεθυσμένη, σκότωσε μία νύφη τη νύχτα του γάμου της, εμφανίζεται σε νέο βίντεο να φωνάζει και να κλαίει μέσα στο αστυνομικό τμήμα, τη νύχτα της σύλληψής της.

Η 27χρονη σήμερα Τζέιμι Λι Κομορόσκι βρισκόταν σε μπαρ στο Folly Beach της Νότιας Καρολίνας, πριν καθίσει πίσω από το τιμόνι ενός νοικιασμένου ΙΧ και συγκρουστεί με το όχημα στο οποίο επέβαιναν η νύφη, ο γαμπρός και δύο καλεσμένοι, καθώς αποχωρούσαν από τη γαμήλια δεξίωση στις 28 Απριλίου 2023.

Η Κομορόσκι οδηγούσε με με περίπου 105 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 40 χλμ./ώρα και με επίπεδο αλκοόλ στο αίμα τριπλάσιο από το νόμιμο όριο. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε η 34χρονη νύφη, Σαμάνθα Χάτσινσον, ενώ ο 36χρονος σύζυγός της, Άρικ Χάτσινσον, και οι δύο καλεσμένοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Την ώρα της σύλληψής της, η Κομορόσκι δεν ανέλαβε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι «δεν έκανε τίποτα λάθος».

Η στάση της συνεχίστηκε και στο αστυνομικό τμήμα του Folly Beach, όπου, σύμφωνα με πλάνα που εξασφάλισε το WCSC, έκλαιγε και απαιτούσε από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να τηλεφωνήσει στον πατέρα της. «Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι», έλεγε κλαίγοντας, ενώ καθόταν σε μια καρέκλα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Όταν ρώτησε αν μπορούσε να τηλεφωνήσει στον πατέρα της, ένας αστυνομικός της απάντησε ότι δεν μπορούσε ακόμη να κάνει τηλεφώνημα. «Λοιπόν, τι έκανα;» ρώτησε στη συνέχεια, ενώ φάνηκε να αρνείται όσα είχαν συμβεί λίγα λεπτά νωρίτερα. «Κανείς δεν έχει καμία απόδειξη για τίποτα από όσα έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου», απαίτησε.

Στη συνέχεια φαίνεται να αντιλαμβάνεται την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στον τοίχο και απευθύνεται σε αυτήν, λέγοντας ότι κλαίει επειδή ο αστυνομικός δεν την αφήνει να τηλεφωνήσει στον πατέρα της, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «δεν έχουν αποδείξει τίποτα» και ότι δεν έχουν δικαίωμα να την εμποδίζουν να επικοινωνήσει με την οικογένειά της. «Ω, γίνομαι απλώς ένα μικρό μωρό», είπε στη συνέχεια σε ειρωνικό τόνο.

Η Κομορόσκι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε βαθμό κακουργήματος, για δύο κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια λόγω επικίνδυνης οδήγησης.