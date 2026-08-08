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Idra Kayne: Εγώ δεν έχω κάποια ανάγκη να εξηγήσω ποια είμαι, έχει όμως ο κόσμος

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή τις “Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη, η Idra Kayne μιλά στο περιοδικό Marie Claire και τη δημοσιογράφο, Αναστασία Καμβύση.

Μεταξύ όσων συζητήθηκαν ήταν η θέση της γυναίκας στην εξουσία, η αυτοδιάθεση, η διαφορετικότητα αλλά και το “μικρό κορίτσι στην Κυψέλη”, που ονειρευόταν να γίνει μεγάλη αρτίστα.

«Εγώ δεν έχω κάποια ανάγκη να εξηγήσω ποια είμαι. Έχει όμως πάρα πολλή ανάγκη ο κόσμος να μάθει ποια είμαι, από πού κι ως πού έχω αυτή την άποψη και γιατί μιλάω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ελληνική πραγματικότητα», δηλώνει η Idra Kayne για τις φορές που έχει αναγκαστεί να εξηγεί για την ταυτότητά της.

«Το καταλαβαίνω από τη μία, γιατί μόλις τα τελευταία 20 χρόνια -μπορεί και λιγότερο- η Ελλάδα αρχίζει να θεωρείται πολυπολιτισμική. Οπότε, οκ, θα πρέπει να τα εξηγώ. Κάνω δουλίτσα για την επόμενη γενιά», τονίζει.

«Είχα πει κάποια στιγμή σε μία συνέντευξη ότι οραματίζομαι μια Ελλάδα όπου οι Αφροέλληνες θα είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Δηλαδή δεν θα σε ρωτάει κανείς τίποτα όταν δηλώσεις Έλληνας και είσαι μαύρος. Δεν θα σου λέει “όχι, δεν είσαι”. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και είχε γίνει χαμός με τους φασίστες», θυμάται αμέως μετά η Idra Kayne κλείνοντας την απάντησή της.

Idra Kayne

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