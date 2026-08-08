Κατσαφάδος : Μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά στις καμένες εκτάσεις – Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Το σχέδιο για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων που έχασαν τις περιουσίες τους από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε κυρίως τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία παρουσίασε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Δέκα με τόνο» με την Στέλλα Παπαμιχαήλ.

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν, με την καταγραφή να δείχνει 79 κόκκινα, 56 κίτρινα και 57 πράσινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Όπως είπε, «όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή», ενώ όσοι ιδιοκτήτες έλειπαν μπορούν να ζητήσουν νέα αυτοψία.

Τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Από τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι Ε1, Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. «Μέσα σε 10 μέρες οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα», διευκρίνισε ο κ. Κατσαφάδος, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης.

Για την ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική βοήθεια ανέρχεται πλέον στο 100%, σημειώνοντας: «Η αποζημίωση ήταν στο 70%, πήγε στο 80% και πλέον είναι στο 100%». Η σχετική ΚΥΑ με την οριοθέτηση των περιοχών θα εκδοθεί έως τις 20 Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις για ανακατασκευή θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου.

Γαι τις κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων, ανακοίνωσε ότι το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος: «Με έξοδα κρατικά θα γίνουν οι κατεδαφίσεις αυτό το πλήρωνε ο πολίτης μέχρι τώρα», τόνισε..

Για την επιδότηση ενοικίου, ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνισε ότι αφορά αποκλειστικά κύριες κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, με ενίσχυση 300–500 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. «Δεν θέλουμε κανένας να μείνει άστεγος ούτε μια μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μέσα Σεπτέμβρη ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες εκτάσεις

Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το ΥΠΕΝ και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ «γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα». Διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι «δεν πρέπει να ανησυχούν για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα τον χειμώνα».

Αναφερόμενος στην καθημερινή επιφυλακή του μηχανισμού, σημείωσε ότι η Πυροσβεστική αντιμετωπίζει «65 έως 70 πυρκαγιές ημερησίως», ενώ έχουν γίνει «πάνω από 260 συλλήψεις» για εμπρησμούς. Κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας: «Οι οδηγίες αυτές σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες, σώζουν το φυσικό περιβάλλον».

Τέλος, για τους καθαρισμούς οικοπέδων, ανέφερε ότι παρότι φέτος υπήρξαν περισσότερες δηλώσεις, «είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα που δεν καθαρίζονται», τονίζοντας ότι το μέτρο «είναι προστατευτικό, όχι κατασταλτικό».