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Χαλκιδική: Οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:40 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον δρόμο από Ολυμπιάδα για Σταυρό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Χαλκιδική

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