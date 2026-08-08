Χαλκιδική: Οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:40 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον δρόμο από Ολυμπιάδα για Σταυρό.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
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