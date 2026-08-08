Χαλκιδική: Οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:40 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον δρόμο από Ολυμπιάδα για Σταυρό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.