Βούλγαρος πρωθυπουργός: Εξερράγη drone σε αγωγό φυσικού αερίου, κοντά στα σύνορα με Ρουμανία

Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δηλώνει ότι drone εξερράγη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου πλησίον των ρουμανικών συνόρων. Ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας το Σάββατο και εξερράγη κοντά σε διεθνή αγωγό φυσικού αερίου λίγο μετά τη διέλευση των συνόρων από τη Ρουμανία.

Ο Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι το drone εξερράγη λίγο μετά τις 5 π.μ., περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του ούτε στον ρουμανικό ούτε στον βουλγαρικό εναέριο χώρο.

«Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές σε κτίρια. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση», δήλωσε ο Ράντεφ μετά από έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση.

Ο Ράντεφ ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη περίπου 200 μέτρα από έναν ρουμανικό σταθμό συμπίεσης και περίπου 1 χιλιόμετρο από τον σταθμό συμπίεσης της Βουλγαρίας στον Διαβαλκανικό αγωγό φυσικού αερίου.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να ενισχύουμε την επιτήρηση. Μετά από αυτό το περιστατικό, θα μεταφέρουμε επίσης δυνατότητες εντοπισμού και αντιμέτρων κατά των drones της συνοριακής αστυνομίας από τα σύνορα με την Τουρκία στα σύνορα με τη Ρουμανία», δήλωσε ο Ράντεφ.