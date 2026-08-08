Θεσσαλονίκη: Βαριά “καμπάνα” σε άνδρα που έκαιγε απορρίμματα σε οικόπεδο

Διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ επιβλήθηκε χθες (7/8) σε άνδρα, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για καύση σε απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Πρόστιμο και σε αλλοδαπό στην Πιερία

Επίσης, διοικητικό πρόστιμο 1.875 ευρώ επιβλήθηκε χθες σε αλλοδαπό, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Α.Ε Πιερίας, για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας.