Αντιδρά η Αποστολία Ζώη: Βαρέθηκα να λένε πως τα άφησα όλα για έναν έρωτα

Η Αποστολία Ζώη παραχώρησε συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του vidcast που επιμελείται η Νάνσυ Παραδεισανού στο Youtube.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με τα ΜΜΕ επί σειρά ετών και για τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική της ζωή χωρίς όμως να ‘ναι αληθινά.

Ειδικότερα, η Αποστολία Ζώη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αυτό το “ερωτεύτηκες και έφυγες” δεν ισχύει καθόλου για μένα. Είναι κάτι το οποίο το ‘χω πει τέσσερα εκατομμύρια φορές γιατί έγινε το εξής. Φεύγοντας από την όλη κατάσταση και πηγαίνοντας στο Πήλιο, όπου εγώ εκεί μεγάλωσα ούτως ή άλλως, γράφτηκαν τέρατα”.

“Δεν ασχολήθηκα με τίποτα από όλα αυτά γιατί ήθελα την ησυχία μου. Δεν με ενδιέφερε τι έγραφε ο Τύπος. Δηλαδή νισάφι πια. Αν θες να ηρεμήσεις, τα κλείνεις όλα. Τα κλείνω όλα λοιπόν, επιστρέφω μετά από πόσα χρόνια και βλέπω ότι έχει γραφτεί ένα εκατομμύριο φορές “τα άφησε όλα για έναν έρωτα”. Βαρέθηκα! Δεν τα άφησα για κανέναν έρωτα”.

“Με χαρά να το έκανα, αλλά το είχα προγραμματισμένο ενάμισι χρόνο πριν. Το ότι βρέθηκα στο Πήλιο με έναν άνθρωπο, που ήμουν μαζί, δεν έχει να κάνει. Ήταν προγραμματισμένο στο κεφάλι μου πολύ καιρό” πρόσθεσε, ακόμα, η Αποστολία Ζώη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.