ΤΕΕ/ΤΚΜ για Γιάννη Αικατερινάρη: Παρέμεινε ενεργός και παρών στις μεγάλες συζητήσεις για την πόλη και τον τόπο

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιάννη Αικατερινάρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «ο Γιάννης Αικατερινάρης υπηρέτησε επί δεκαετίες τον τεχνικό κόσμο μέσα από τα όργανα του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιάννη Αικατερινάρη. Έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα, έναν ενεργό πολίτη και έναν άνθρωπο που συνέδεσε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής του με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Γιάννης Αικατερινάρης υπηρέτησε επί δεκαετίες τον τεχνικό κόσμο μέσα από τα όργανα του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Υπήρξε ένας άνθρωπος με ισχυρή επιστημονική συγκρότηση, ενεργή παρουσία στα κοινά και βαθιά πίστη στον δημόσιο και κοινωνικό ρόλο του μηχανικού. Με τις θέσεις, τις παρεμβάσεις και τη συνολική του διαδρομή άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, στον τεχνικό κόσμο και στη Θεσσαλονίκη.

Για την οικογένεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η απώλειά του είναι μεγάλη. Αποχαιρετούμε έναν πρώην πρόεδρό μας, έναν συνάδελφο που υπηρέτησε με συνέπεια το Επιμελητήριο και έναν άνθρωπο που παρέμεινε ενεργός και παρών στις μεγάλες συζητήσεις για την πόλη και τον τόπο.

Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».