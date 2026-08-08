Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Στον Άγιο Νεκτάριο με τον σύζυγό της και τον γιο τους – “Σήμερα πήραμε την ευχή για τον γιο μας”

Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι με τους διαδικτυακούς της φίλους, μετά τον ερχομό του γιου της στη ζωή.

Η δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια του Survivor επισκέφθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη και το μωρό τους τον Άγιο Νεκτάριο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή τους, στις οποίες βλέπουμε το ζευγάρι μαζί με τον μόλις δύο μηνών γιο του.

«Σήμερα πήραμε την Ευχή για τον γιο μας, στον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη του. Μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη Ευλογία, Αγάπη και Συγκίνηση. Να είσαι πάντα Γερός, Φωτισμένος και Προστατευμένος από τον Άγιό σου γιε μου. Η Ευχή του Αγίου Νεκταρίου να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα», έγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.