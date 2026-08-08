Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς – Στη μάχη τρία αεροσκάφη
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Ευκαρπία του Κιλκίς.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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