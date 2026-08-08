Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς – Στη μάχη τρία αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Ευκαρπία του Κιλκίς.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.