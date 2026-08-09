Μαρία Κορινθίου για την απόφαση να απέχει από τη δημοσιότητα: Έχω πατήσει φρένο, είμαι καταευτυχισμένη και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ

Μία χαλαρή και εκ βαθέων κουβέντα με τη Μαρία Κορινθίου έκανε η Μαρία Σολωμού, στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής της εκπομπής στο YouTube.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε για την απόφασή της να αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις και εξομολογήθηκε πως ήταν κάτι που προέκυψε από μέσα της, στην προσπάθειά της να αποτοξινωθεί από μικρότητες και ανούσια πράγματα.

«Είμαι καταευχαριστημένη, καταευτυχισμένη και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Έχω πατήσει φρένο. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή μου. Αυτό όλο ήρθε ψυχικά, εγκεφαλικά. Έδωσα εντολή. Σε πολλά πράγματα έδωσα εντολή. Σε ένα από αυτά λοιπόν, ουσιαστικά κάθισα πίσω και γύρισα και είπα, “Μαρία, μπροστά στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή να ηρεμήσεις”», δήλωσε η Μαρία Κορινθίου.

«Να κατεβάσω ταχύτητα, να γαληνέψω, να πάρω μια ανάσα και ουσιαστικά να έχω και μεγαλύτερη διαύγεια, πιο καθαρό μυαλό στο πώς θέλω από δω και στο εξής να δρομολογήσω τη ζωή μου. Δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο στα 20, ούτε στα 30, ούτε στα 40, και στα 50 και στα 60. Θέλω να πω ότι ανά δεκαετία αλίμονο αν δεν αλλάζαμε σαν άνθρωποι.

Σίγουρα στα 40 ήταν εκεί που αποφάσισα και γύρισα και είπα, και το ουσιαστικά κλείνω και αυτό που ξεκινήσαμε πριν που ξέχασα να το ολοκληρώσω, ότι μετά από αυτού του τύπου ρόλους, στα 40 μου γύρισα και είπα, επειδή μου ξαναγύριζαν προτάσεις τέτοιου τύπου ρόλοι, γύρισα και είπα, “Θέλω να κάνω το Jordan”. Ήθελα πάντα να το κάνω το Jordan» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Ξεκίνησα σιγά-σιγά πολλά πράγματα να αναθεωρώ. Φίλτραρα πολλά και άρχισα να κόβω και τη ζωή μου άρχισα να τη βλέπω διαφορετικά. Γενικά αυτή τη στιγμή είμαι σε μία φάση της ζωής μου που είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη για το τι είμαι, ποια είμαι, τι θέλω ακριβώς να κάνω.

Δεν έχω καμία ανασφάλεια να δείξω, να αποδείξω, να επιμείνω για το οτιδήποτε. Όσο πιο μικρή είσαι, νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποδείξεις, γιατί και η υποκριτική είναι και εμπειρία.

Είμαι πια τόσο χορτασμένη, όντως αισθάνομαι ότι τα έχω κάνει όλα. Δεν το λέω υπεροπτικά. Αισθάνομαι πολύ χορτασμένη σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας και ταυτόχρονα πολύ μπουχτισμένη», παραδέχθηκε η Μαρία Κορινθίου.