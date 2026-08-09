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Κώστας Τουρνάς: Πάντα ένιωθα ότι εγώ χρωστάω στον κόσμο και ποτέ ότι μου χρωστάνε

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THESTIVAL TEAM

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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κώστας Τουρνάς, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μεταξύ άλλων, δε, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας αλλά και στη σχέση που έχει χτίσει διαχρονικά με τους θαυμαστές του.

Υπήρξε περίοδος που τα μυαλά σας πήραν αέρα;

Ποτέ. Πάντα ένιωθα ότι εγώ χρωστάω στον κόσμο και ποτέ ότι μου χρωστάνε. Όταν παίρνουν τα μυαλά σου αέρα, αλλάζει η συμπεριφορά σου. Αλλάζουν οι στόχοι σου και οι συνθήκες που δημιουργείς.

Απολαμβάνετε την αναγνωρισιμότητα;

Όπου κι αν βρεθώ, θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος που θα μου πει: “Αγάπησα τα τραγούδια σου”, “Σε ευχαριστώ για όσα έκανες”. Αυτή είναι μια ηθική ικανοποίηση που δεν μετριέται ούτε με χρήματα ούτε με οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό ψυχοθεραπευτικό βίωμα.

Σας έχουν φέρει ποτέ σε αμηχανία θαυμαστές;

Σπάνια. Μπορεί κάποιος να ξεπεράσει λίγο τα όρια ή να ζητήσει περισσότερο χρόνο από εσένα, αλλά κι αυτό είναι ανθρώπινο και κατανοητό.

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