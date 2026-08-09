Τραγωδία στην Αίγινα: 48χρονος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός στη Μετώπη κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εκδρομής

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα για έναν 48χρονο αλλοδαπό υπήκοο Πολωνίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της νήσου Μετώπης, κοντά στην Αίγινα.

Ο άτυχος άνδρας συμμετείχε σε περιηγητικό πλου με επιβατηγό-τουριστικό (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφος. Κατά τη διάρκεια της στάσης, βούτηξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει μαζί με άλλους επιβάτες, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του στο νερό.

Άκαρπες οι προσπάθειες ανάνηψης

Μόλις έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί, ο 48χρονος ανασύρθηκε αμέσως στο τουριστικό σκάφος, όπου το πλήρωμα και οι παρευρισκόμενοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Πλοίαρχος ενημέρωσε άμεσα τη Λιμενική Αρχή της Αίγινας. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο λιμάνι της Αίγινας. Από εκεί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Αίγινας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.