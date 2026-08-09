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Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Σαρακήνικο, την απαράμιλλης ομορφιάς παραλία της Μήλου, όπου ένα ελικόπτερο… πάρκαρε στα πετρώματα της παραλίας, ώστε οι επιβαίνοντες να κάνουν ανενόχλητοι το μπάνιο τους.

Το Σαρακήνικο είναι μία προστατευόμενη περιοχή, γνωστή για το κατάλευκο, απόκοσμο σεληνιακό τοπίο της.

Αυτή τη φορά βρίσκεται στην επικαιρότητα για άλλο λόγο. Ένα ελικόπτερο καταγράφεται σε βίντεο να έχει προσγειωθεί στα πετρώματα της παραλίας, αποβιβάζοντας στη συνέχεια τους επιβάτες, προκειμένου να κάνουν με την άνεσή τους, το μπάνιο τους.

Δείτε το βίντεο:

Ελικόπτερο Μήλος

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