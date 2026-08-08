Συνελήφθη 24χρονος για ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 17χρονη κατήγγειλε ότι την κλείδωσε σε σπίτι
Στη σύλληψη ενός 24χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.
Το περιστατικό που καταγγέλλεται ως ενδοοικογενειακή βία σημειώθηκε χθες το βράδυ, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από αστυνομικές πηγές, 17χρονη βουλγαρικής καταγωγής κατήγγειλε ότι ο 24χρονος, με τον οποίο φέρεται να είχαν στο παρελθόν σχέση, την κλείδωσε μέσα σε σπίτι.
Οι φωνές της ανήλικης που καλούσε σε βοήθεια και ακούστηκαν από το σημείο φαίνεται πως κινητοποίησαν περαστικούς και γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.
Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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