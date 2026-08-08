Πιερία: Σύγκρουση δύο ΙΧ στη διασταύρωση Πλάκας Λιτοχώρου – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στη διασταύρωση Πλάκας Λιτοχώρου στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 19:00, δύο ΙΧ, με δύο επιβαίνοντες στο καθένα, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ενός εκ των επιβατών του ενός αυτοκινήτου.

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσει τα δύο άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, που επέβαιναν στο ένα από τα οχήματα που ενεπλάκη στο τροχαίο. Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν ένα όχημα της Πυροσβεστικής με δύο πυροσβέστες.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός μιας γυναίκας και ενός άνδρα, οι οποίοι παραδόθηκαν στο #ΕΚΑΒ από Ε.Ι.Χ. όχημα, συνεπεία τροχαίου στον δήμο Λιτοχώρου Πιερίας. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026

Και τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στα οχήματα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.