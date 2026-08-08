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Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση με το νερό στον Λαγκαδά – Κάτοικοι παρατήρησαν θολότητα – Τι αναφέρει η ΔΕΥΑΛ

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Προσωρινή θολότητα στο νερό παρατήρησαν σήμερα κάτοικοι σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, το φαινόμενο προέκυψε έπειτα από τεχνική δυσλειτουργία της υποβρύχιας αντλίας της γεώτρησης που τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες περιοχές.

Συνεργεία του ΔΕΥΑΛ προχώρησαν άμεσα στην αντικατάσταση στην αντικατάσταση της υποβρύχιας αντλίας και η γεώτρηση έχει τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Προσωρινή θολότητα στο νερό λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας γεώτρησης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται να παρατηρηθεί προσωρινή θολότητα στο νερό στις περιοχές Λαγκαδά, Χρυσαυγής, Ηρακλείου και Περιβολακίου.

Το φαινόμενο προέκυψε έπειτα από τεχνική δυσλειτουργία της υποβρύχιας αντλίας της γεώτρησης που τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες περιοχές.

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προχώρησαν άμεσα στην αντικατάσταση της υποβρύχιας αντλίας και η γεώτρηση έχει τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε άνοιγμα των βανών του δικτύου, ώστε να γίνει η απαραίτητη έκπλυση και να απομακρυνθεί σταδιακά η θολότητα που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία επαναλειτουργίας της γεώτρησης.

Η εικόνα του νερού αναμένεται να ομαλοποιείται σταδιακά όσο καθαρίζει το δίκτυο ύδρευσης.

Οι καταναλωτές, εφόσον παρατηρούν θολότητα μετά την επαναφορά, μπορούν να αφήνουν το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά μέχρι να καθαρίσει.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά παρακολουθεί την κατάσταση και τα συνεργεία της βρίσκονται σε ετοιμότητα μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση του δικτύου.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Δήμος Λαγκαδά Θεσσαλονίκη Νερό

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