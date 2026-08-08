Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Λέσβο και την Κορινθία για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 7 Αυγούστου, έπειτα από έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη Στύψη Λέσβου, ένας 23χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιά που, σύμφωνα με την έρευνα, προκλήθηκε από αμέλεια έπειτα από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:49 και έκαψε περίπου 270 τετραγωνικά μέτρα έκτασης με ξηρά χόρτα και απορρίμματα.

Στον 23χρονο επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

550 στρέμματα κάηκαν στην Κορινθία

Σοβαρότερες ήταν οι συνέπειες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση «Λάκκα», στην Τοπική Κοινότητα Στεφανίου του Δήμου Κορινθίων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στις 16:04 της 7ης Αυγούστου, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκού πάρκου. Η παρουσία χαμηλής βλάστησης σε ολόκληρη την επιφάνεια του πάρκου ευνόησε την εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενη δασική έκταση.

Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 500 στρέμματα δασικής έκτασης και ακόμη 50 στρέμματα αγροτικής έκτασης, ανεβάζοντας τη συνολική καμένη έκταση στα περίπου 550 στρέμματα.

Στην έρευνα συμμετείχαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε., οι οποίοι μετέβησαν στην περιοχή για την ενίσχυση των ερευνών.

680 διοικητικά πρόστιμα από την αρχή του έτους

Οι δύο νέες υποθέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της επικείμενης επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 8 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 680 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.045.736,74 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 274 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 245, ποσοστό 89,42%, αφορούν περιστατικά που αποδόθηκαν σε αμέλεια, ενώ οι 29, ποσοστό 10,58%, αφορούν πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε πρόθεση.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι ανακριτικές υπηρεσίες

Ενόψει της επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να ενημερώνονται καθημερινά από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή κάθε ενέργειας ή δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς η αυξημένη προσοχή και η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.