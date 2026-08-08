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Νεκρή αρκούδα σε αγροτική περιοχή στην Καστοριά – Ερευνάται αν δέχτηκε πυροβολισμό

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THESTIVAL TEAM

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Μεγαλόσωμη αρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό, σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς ο οποίος βρήκε και το ζώο, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4-5 μέρες.

«Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο, 250-300 κιλών το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά» είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος ο οποίος βρισκόταν στην παραποτάμια περιοχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετήσει, με ερευνητική ομάδα, για την άγρια πανίδα.

Αρκούδα

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