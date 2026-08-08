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Χάος στη βουλή του Κόσοβου: Επίθεση με αυγά στον αναπληρωτή πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι – Δείτε βίντεο

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Στα άκρα οδηγήθηκε η αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο του Κοσόβου, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν με αυγά στον αναπληρωτή πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη συγκρότηση του σώματος.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο, εν μέσω μιας κρίσιμης κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ακολούθησε τις πρόωρες κάλπες της 7ης Ιουνίου.

Πολιτικό αδιέξοδο και εύθραυστες ισορροπίες

Η εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου απέτυχε να δώσει μια οριστική λύση στο πολιτικό τέλμα, αφήνοντας τη χώρα εγκλωβισμένη σε ένα κλίμα ακυβερνησίας που διαρκεί ήδη 16 μήνες.

Αν και το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα, η έλλειψη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας καθιστά την κυβερνητική σταθερότητα εξαιρετικά μετέωρη και διατηρεί το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη.

Βουλή Κόσοβο

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