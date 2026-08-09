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Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στην Πάρο – “Μόνο εγώ, το κορίτσι μου και λίγη μαγεία του ηλιοβασιλέματος”

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THESTIVAL TEAM

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Αγκαλιά με την κόρη της φωτογραφήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο, όπου κάνουν διακοπές.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και το παιδί τους στις Κυκλάδες. Πριν από λίγες ημέρες, ταξίδεψαν στη Μύκονο και μέσα από αναρτήσεις της Κατερίνας Καινούργιου στα social media, έδειξε ότι επέστρεψαν στην Πάρο.

Σε Instagram story της το Σάββατο 8 Αυγούστου, η παρουσιάστρια πόζαρε σε ένα σημείο του νησιού με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα. Φορώντας ένα λευκό φόρεμα και ενώ κρατούσε την κόρη της, σημείωσε: «Μόνο εγώ, το κορίτσι μου και λίγη μαγεία του ηλιοβασιλέματος».

Κατερίνα Καινούργιου

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