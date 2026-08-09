Ρωσικά πλήγματα σε δύο διυλιστήρια – Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανικό drone

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο ουκρανικά διυλιστήρια στην περιφέρεια Σούμι, μεταδίδει το IFX.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε ουκρανική νυχτερινή επίθεση με drone στην πόλη Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το RIA που επικαλείται τον περιφερειάρχη.

Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το λιμάνι της Οδησσού υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση, επαναλαμβάνοντας ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις πλήττουν τη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια.