MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσικά πλήγματα σε δύο διυλιστήρια – Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανικό drone

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο ουκρανικά διυλιστήρια στην περιφέρεια Σούμι, μεταδίδει το IFX.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε ουκρανική νυχτερινή επίθεση με drone στην πόλη Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το RIA που επικαλείται τον περιφερειάρχη.

Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το λιμάνι της Οδησσού υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση, επαναλαμβάνοντας ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις πλήττουν τη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια.

Ουκρανία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Πάρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 4χρονο που πνίγηκε σε πισίνα – Η απεγνωσμένη προσπάθεια του barman να τον σώσει

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: “Η ειρήνη στην Κύπρο οφείλεται στην παρουσία Τούρκων στρατιωτών”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Η Εθνική Ελλάδας ευχήθηκε στον Κωνσταντέλια για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Το “παλεύει” για Βρυξέλλες ο Ντεσπόντοφ

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Αποστολία Ζώη: “Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει, έφυγε μόλις κατάλαβε τι έχει”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

ΤΕΕ/ΤΚΜ για Γιάννη Αικατερινάρη: Παρέμεινε ενεργός και παρών στις μεγάλες συζητήσεις για την πόλη και τον τόπο