Ιός Δυτικού Νείλου: Έως τον Οκτώβριο η έξαρση των κρουσμάτων – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Ανησυχία συνεχίζουν και προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που πλέον έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Αττικής. Τη στιγμή που ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία μας.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας σήμερα (08.08.2026) στο ERTnews, αναφέρει πως τα κρούσματα θα αυξηθούν μιας και η εποχή έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου αγγίζει ακόμα και τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα εξηγεί πως οι 6 θάνατοι που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, είναι ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός που δείχνει τόσο τη μεγάλη διασπορά του ιού όσο και τη σοβαρότητά του.

Άνθρωποι άνω των 60 χρόνων, άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκαταστολή αλλά και εγκυμονούσες και παιδιά, δηλαδή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, κινδυνεύουν ακόμα περισσότερα από τον ιό.

Σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης, η καθηγήτρια επισημαίνει πως γίνεται από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού το οποίο έχει πάρει τον ιό από μολυσμένα πτηνά της περιοχής.

Κάνει έκκληση για ψυχραιμία καθώς 8 στα 10 άτομα που μολύνονται σε εμφανίζουν καν συμπτώματα. 2 στα 10 άτομα εμφανίζουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και 1 στα 100 άτομα μπορεί να εμφανίζει μία πιο βαριά εικόνα με πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, δυσκαμψία αυχένα, αλλά και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σπασμούς, απώλεια συνείδησης, παράλυση.

Επισημαίνει πως η τελευταία κατηγορία συμπτωμάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αμέσως διακομιδή στο νοσοκομείο.

Σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό, η καθηγήτρια τονίζει πως ο «καλύτερος φίλος μας» είναι μακριά ρούχα, ειδικά απόγευμα – βράδυ, αντικουνουπικά, κουνουπιέρες, σίτες, ανεμιστήρες και κλιματιστικά.