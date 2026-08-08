Τρεις συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην Αττική – Πάνω από 90.000 ευρώ το κέρδος των δραστών

Συνελήφθησαν τρία άτομα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου, κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και skunk στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν από τη δράση τους οι κατηγορούμενοι υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος συνέλαβαν τους τρεις ημεδαπούς (49χρονος, 53χρονος και 48χρονη), οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου (skunk), κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στην καλλιέργεια κάνναβης και τη διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) σε διάφορα άτομα.

Πιο αναλυτικά, ο 53χρονος εντοπίστηκε εντός της οικίας του να έχει εγκαταστήσει και για λογαριασμό των συγκατηγορούμενών του, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, δια της υδροπονικής μεθόδου, όπου καλλιεργούσε εντός γλαστρών 9 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ κατείχε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

7 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού, νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μικτού βάρους -28- γραμμαρίων και νάιλον συσκευασία, περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους -690- γραμμαρίων.

Ακολούθως, εντοπίστηκαν ο 49χρονος και η 48χρονη εντός της οικίας τους, να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό του 53χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

3 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 810 γραμμαρίων, 4 γυάλινα δοχεία, περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού καθαρού βάρους 465 γραμμαρίων, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 15 γραμμαρίων και 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω είχαν εγκαταστήσει από κοινού σε ισόγειο διαμέρισμα και για λογαριασμό του 53χρονου εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, δια της υδροπονικής μεθόδου, πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας τεχνητές συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών, όπου καλλιεργούσαν εντός γλαστρών 58 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν επί τόπου.

Επίσης, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, αφυγραντήρας, υγραντήρες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.) πλήθος νάιλον συσκευασιών και το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι, το όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), την προσδοκώμενη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης, το σύνολο των δενδρυλλίων και τη διακίνηση αυτών, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά από τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.