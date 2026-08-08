ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Σαρρής μετά τη ρήξη χιαστού – Ευχές των ασπρόμαυρων για ταχεία ανάρρωση

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Γιάννης Σαρρής, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός χαφ υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού και από εδώ και πέρα ξεκινά η διαδικασία της αποθεραπείας του.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί στη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο, όταν μόλις στο 10ο λεπτό αναγκάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχε έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του Δικεφάλου για τη σοβαρότητα της κατάστασής του, με τις εξετάσεις που ακολούθησαν να επιβεβαιώνουν τελικά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ο Σαρρής περνά πλέον στο στάδιο της αποκατάστασης, με τον ΠΑΟΚ να στέλνει το δικό του μήνυμα στήριξης στον νεαρό μέσο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Ο Γιάννης Σαρρής υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη επέμβαση, μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Από εδώ και πέρα ξεκινά ο δρόμος της αποθεραπείας. Γιάννη, σου ευχόμαστε δύναμη και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα. Σε περιμένουμε!”