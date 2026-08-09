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Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Ο Δημήτρης Γιαννούλης προορίζεται για βασικός στη ρεβάνς του Europa League

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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League, με τον Αλέσιο Λίσι να προορίζει για βασικό τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Μετά την ήττα στον πρώτο αγώνα της Τούμπας με 1-0, ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να ψάξει το διπλό στην έδρα της Άντερλεχτ και θα χρειαστεί την εμπειρία παικτών όπως ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη νέα του θητεία στους Θεσσαλονικείς.

Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι πιθανό να βρεθεί για πρώτη φορά και ο Τομ Λουσέ, με τον Αλέσιο Λίσι να θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα στην εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League.

Δημήτρης Γιαννούλης

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