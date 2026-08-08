Αυτές είναι οι πέντε βλάβες που “χτυπούν” το καλοκαίρι -Τι πρέπει να ελέγξεις για να μην μείνεις χωρίς αυτοκίνητο στις διακοπές

Πρόσφατη έρευνα ανέδειξε τα συνηθέστερα σφάλματα που οδηγούν στην ακινητοποίηση των οχημάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις βλάβες στον κινητήρα να εντοπίζονται σε περισσότερα από τα μισά οχήματα.

Αξιοποιώντας δεδομένα που αντλήθηκαν από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου 2025, η Carly συνέλεξε στοιχεία από 18 εκατομμύρια διαγνωστικούς ελέγχους σε οχήματα και δημοσιοποίησε τους λόγους για τους οποίους τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνται τη περίοδο του καλοκαιριού.

Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία το 57,8% των οχημάτων που αναλύθηκαν παρουσίασαν κάποια βλάβη με τον κινητήρα που αρκετές φορές αφορούσε είτε το φίλτρο σωματιδίων (DPF) είτε τους προθερμαντήρες.

Ακολουθούν με ποσοστό 33,7% οι βλάβες στο σύστημα κλιματισμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αισθητήρες ποιότητας αέρα και ελέγχου, την επικοινωνία μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος κλιματισμού και προβλήματα του ψυκτικού υγρού.

Τα συστήματα υποβοήθησης έρχονται τρίτα στη λίστα με ποσοστό 30,7% ακολουθούμενα από τα σφάλματα στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας, ενώ το 17,4% των αυτοκινήτων ανέφεραν ηλεκτρικά προβλήματα με σφάλματα που αφορούν τα φώτα, το κλειδί κ.α.

«Πολλοί οδηγοί υποθέτουν ότι επειδή ένα αυτοκίνητο κινείται ομαλά κάθε μέρα, είναι έτοιμο για ένα ταξίδι αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων. Ωστόσο, ορισμένες βλάβες δεν εμφανίζουν εμφανή συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επομένως, πριν από ένα ταξίδι, αξίζει να ελέγξετε όχι μόνο τα βασικά λειτουργικά εξαρτήματα αλλά και τα σφάλματα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα του οχήματος», αναφέρει η Weronika Chrobrowska, Διευθύντρια της Carly στην Πολωνία.

Πηγή: carandmotor.gr