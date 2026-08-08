Σαλμονέλα: Οι τροφές που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή στο σπίτι

Ησαλμονέλα παραμένει μία από τις συχνότερες αιτίες τροφιμογενών λοιμώξεων παγκοσμίως, προκαλώντας κάθε χρόνο εκατομμύρια περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Αν και συνδέεται κυρίως με τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ο πραγματικός κίνδυνος δεν κρύβεται μόνο στο ίδιο το τρόφιμο, αλλά και στον τρόπο που αποθηκεύεται, μεταφέρεται και μαγειρεύεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του καθηγητή Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γεώργιου Ζακυνθινού στο Ygeiamou.gr, η σωστή διαχείριση των τροφίμων από τον καταναλωτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη της σαλμονέλας.

Τα 6 τρόφιμα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

1. Πουλερικά

Το κοτόπουλο και γενικότερα τα πουλερικά αποτελούν τη βασικότερη πηγή μετάδοσης της σαλμονέλας. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν δεν ψήνονται επαρκώς ή όταν οι χυμοί τους έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Τι πρέπει να κάνετε:

Διατηρείτε τα στο ψυγείο.

Χρησιμοποιείτε ξεχωριστή επιφάνεια κοπής.

Μην πλένετε το ωμό κοτόπουλο.

Ψήνετέ το καλά μέχρι το εσωτερικό του να φτάσει τους 75°C.

2. Αυγά

Η σαλμονέλα μπορεί να βρίσκεται τόσο στο κέλυφος όσο και στο εσωτερικό του αυγού, γι’ αυτό ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα τρόφιμα που περιέχουν ωμά αυγά, όπως μαγιονέζα, τιραμισού ή κρέμες.

Τι πρέπει να κάνετε:

Επιλέγετε αυγά με άθικτο κέλυφος.

Τα διατηρείτε στο ψυγείο.

Μαγειρεύετε καλά κρόκο και ασπράδι.

3. Χοιρινό κρέας

Παρότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος σε σχέση με τα πουλερικά, το χοιρινό και ιδιαίτερα ο κιμάς χρειάζονται σωστό ψήσιμο και άμεση ψύξη μετά την αγορά.

4. Βοδινό κρέας

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στα burgers και στον κιμά, καθώς η εκτεταμένη επεξεργασία αυξάνει τις πιθανότητες επιμόλυνσης.

5. Γάλα και γαλακτοκομικά

Το παστεριωμένο γάλα θεωρείται ασφαλές, όμως το ωμό γάλα και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτό ενέχουν σημαντικότερο κίνδυνο. Προτιμήστε προϊόντα από αξιόπιστες επιχειρήσεις και τηρείτε πάντα τις οδηγίες συντήρησης.

6. Ψάρια και θαλασσινά

Τα ψάρια δεν αποτελούν φυσικό φορέα της σαλμονέλας, ωστόσο μπορεί να επιμολυνθούν από μολυσμένα νερά ή από κακή υγιεινή κατά την επεξεργασία και τη διακίνησή τους.

Οι 10 βασικοί κανόνες που μειώνουν τον κίνδυνο

Ο καθηγητής Γεώργιος Ζακυνθινός συνοψίζει τις σημαντικότερες πρακτικές που συμβάλλουν στην ασφαλή διαχείριση των τροφίμων και περιορίζουν τον κίνδυνο σαλμονέλας.

Αγοράζετε τρόφιμα από αξιόπιστα καταστήματα.

Μην διακόπτετε την ψυκτική αλυσίδα.

Τοποθετείτε τα ωμά κρέατα στα χαμηλά ράφια του ψυγείου.

Πλένετε σχολαστικά τα χέρια πριν και μετά τον χειρισμό ωμών τροφίμων.

Χρησιμοποιείτε διαφορετικές επιφάνειες κοπής για ωμά και έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.

Μαγειρεύετε καλά όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Μην αφήνετε τρόφιμα εκτός ψυγείου για περισσότερες από δύο ώρες.

Ψύχετε γρήγορα τα μαγειρεμένα φαγητά.

Ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης και τη συσκευασία.

Παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό καλό είναι να αποφεύγουν τα ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Η πρόληψη της σαλμονέλας ξεκινά από απλές καθημερινές συνήθειες στην κουζίνα. Η σωστή συντήρηση, η αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης και το επαρκές μαγείρεμα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο για όλη την οικογένεια.