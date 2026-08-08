Το νέο καλοκαιρινό κόλπο των κλεφτών αυτοκινήτων

Αγνωστοι σηκώνουν τους υαλοκαθαριστήρες σταθμευμένων αυτοκινήτων, με κατοίκους να εκφράζουν την υποψία ότι με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται εάν τα οχήματα παραμένουν για ημέρες στο ίδιο σημείο και, κατά συνέπεια, εάν οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν για διακοπές.

Το καλοκαίρι και κυρίως ο Αύγουστος αποτελούν ούτως ή άλλως μια περίοδο κατά την οποία πολλές γειτονιές της Αττικής αδειάζουν. Αυτοκίνητα μένουν σταθμευμένα για αρκετές ημέρες στο ίδιο ακριβώς σημείο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται εκτός Αθηνών.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αναρτήσεις σε τοπικές ομάδες κοινωνικών δικτύων, μεταξύ άλλων από την ευρύτερη περιοχή Αρτέμιδας, Γέρακα, Παλλήνης και ανατολικών προαστίων, κάνουν λόγο για περιστατικά με ανασηκωμένους υαλοκαθαριστήρες. Η λογική που περιγράφουν οι κάτοικοι είναι απλή: κάποιος σηκώνει έναν υαλοκαθαριστήρα και επιστρέφει αργότερα. Εάν αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση μετά από μία ή περισσότερες ημέρες, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κανείς δεν έχει πλησιάσει το αυτοκίνητο.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας που να επιβεβαιώνει ότι το σήκωμα των υαλοκαθαριστήρων αποτελεί οργανωμένη και καταγεγραμμένη μέθοδο «μαρκαρίσματος» αυτοκινήτων από συμμορίες. Αντίστοιχοι ισχυρισμοί έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς και στο εξωτερικό χωρίς πάντοτε να επιβεβαιώνονται. Επομένως, η συγκεκριμένη πληροφορία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προειδοποίηση κατοίκων και όχι ως διαπιστωμένο modus operandi της ΕΛ.ΑΣ.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ένας οδηγός πρέπει να αγνοήσει μια ανεξήγητη μεταβολή στο αυτοκίνητό του. Εάν κάποιος διαπιστώσει ότι ο υαλοκαθαριστήρας έχει σηκωθεί, οι καθρέφτες έχουν μετακινηθεί ή υπάρχει οποιοδήποτε άλλο ασυνήθιστο σημάδι χωρίς προφανή αιτία, είναι φρόνιμο να ελέγξει προσεκτικά το όχημα και, εφόσον το περιστατικό επαναληφθεί ή παρατηρηθούν ύποπτες κινήσεις, να ενημερώσει την Αστυνομία.

Τι συμβουλεύει η ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εκδώσει ειδικές συστάσεις για την αποτροπή κλοπών αυτοκινήτων και κλοπών αντικειμένων από οχήματα. Μεταξύ άλλων, ζητά από τους οδηγούς να επιλέγουν καλά φωτισμένα σημεία στάθμευσης και να αποφεύγουν απομονωμένους χώρους, να κλειδώνουν πάντοτε τις πόρτες, να κλείνουν πλήρως τα παράθυρα και να ενεργοποιούν τον συναγερμό. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο χρήματα, τσάντες, κινητά, έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον.

Μάλιστα, ενόψει της θερινής περιόδου η ΕΛ.ΑΣ. επανέλαβε την 1η Ιουλίου 2026 τις οδηγίες πρόληψης κλοπών, επισημαίνοντας και έναν ακόμη παράγοντα που συχνά υποτιμάται: να μην ανακοινώνουμε δημόσια στα social media ότι λείπουμε σε διακοπές. Μια φωτογραφία ή ένα check-in εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από όσα νομίζουμε.

Το πρόβλημα των κλοπών από σταθμευμένα αυτοκίνητα είναι, άλλωστε, υπαρκτό. Μόλις τον Ιούλιο η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξάρθρωση ομάδας που κατηγορείται για κλοπές από οχήματα στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, με τις Αρχές να έχουν εξιχνιάσει 15 περιπτώσεις.

Τι να κάνετε αν φύγετε για πολλές ημέρες

Όσοι πρόκειται να εγκαταλείψουν την Αθήνα για αρκετές ημέρες καλό είναι να μην αφήνουν, εφόσον μπορούν να το αποφύγουν, το αυτοκίνητο σε απομονωμένο και σκοτεινό δρόμο. Προτιμότερο είναι ένα σημείο με συνεχή φωτισμό, κίνηση και, ιδανικά, κάμερες ασφαλείας. Μια θέση κοντά σε κολώνα δημοτικού φωτισμού είναι σαφώς προτιμότερη από ένα σκοτεινό τμήμα δρόμου.

Ακόμη ασφαλέστερη επιλογή για πολυήμερη απουσία είναι ένα οργανωμένο ιδιωτικό parking, ειδικά εάν διαθέτει ελεγχόμενη είσοδο, φύλαξη ή κάμερες. Το πρόσθετο κόστος μερικών ημερών μπορεί να αποδειχθεί μικρό σε σχέση με την ταλαιπωρία και την οικονομική ζημιά μιας κλοπής.

Χρήσιμα είναι επίσης τα πρόσθετα μηχανικά αντικλεπτικά, όπως κλειδαριά τιμονιού, ενώ στα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα εντοπισμού του οχήματος μέσω της εφαρμογής του κατασκευαστή, εφόσον προσφέρεται. Σε αυτοκίνητα με keyless σύστημα, όταν τα κλειδιά μένουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών, η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη αναμετάδοση του σήματος αποτελεί ακόμη ένα επίπεδο πρόληψης.

Και υπάρχει μία πολύ απλή λύση που συχνά αποδεικνύεται αποτελεσματική: αν το αυτοκίνητο πρόκειται να παραμείνει στον δρόμο, ζητήστε από έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης να το ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμη και η περιστασιακή παρουσία γύρω από το όχημα μειώνει την εικόνα ενός αυτοκινήτου που έχει εγκαταλειφθεί επί ημέρες.

Πηγή: newsauto.gr