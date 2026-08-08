Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία – Δείτε βίντεο
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Σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Χιώτη Απόστολο Σταύρο Αλεξίου, καθώς κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που διοργανώνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.
Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας χρόνο 6:34:07, ενώ για μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία, που κατέκτησε το χρυσό με 6:33.46. Όταν πέρασαν τη γραμμή τερματισμού και συνειδητοποίησαν το κατόρθωμά τους ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Οι δύο 18χρονοι πρωταθλητές μας είχαν κατακτήσει το χάλκινο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο.
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