Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία – Δείτε βίντεο

Σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Χιώτη Απόστολο Σταύρο Αλεξίου, καθώς κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που διοργανώνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας χρόνο 6:34:07, ενώ για μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία, που κατέκτησε το χρυσό με 6:33.46. Όταν πέρασαν τη γραμμή τερματισμού και συνειδητοποίησαν το κατόρθωμά τους ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι δύο 18χρονοι πρωταθλητές μας είχαν κατακτήσει το χάλκινο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο.