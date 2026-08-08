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Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σίνδο

Αρχείο Intime
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Χωρίς ενεργό μέτωπο εξελίσσεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης

Σίνδος Φωτιά

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