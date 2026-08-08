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Η Άγκυρα ζητεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία “μορατόριο” στις επιθέσεις στα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν ένα “μορατόριο” στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Απέναντι στην έξαρση των επιθέσεων, η Τουρκία “ζήτησε τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την κήρυξη μορατόριου”, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο τουρκικο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

“Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Στην αρχή, στόχευαν τα λιμάνια και τα πολεμικά πλοία. Τώρα, επιτίθενται σε όλα τα εμπορικά πλοία αδιακρίτως”, δήλωσε με αποδοκιμασία ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι “τα πλοία που ανήκουν σε Τούρκους ή φέρουν τουρκική σημαία πλήττονται επίσης”.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία μετέφερε τις ανησυχίες της για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στις δύο χώρες και ότι η Άγκυρα εφαρμόζει ορισμένα δικά της μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία επ΄αυτού.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, είχε ήδη καταγγείλει την Τρίτη επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον δύο πλοίων που ανήκουν σε Τούρκους πλοιοκτήτες, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τουρκία

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