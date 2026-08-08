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Αλ. Τσίπρας: Στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – “Με έγνοια τους αδύναμους”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, στις 2 Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το το σχέδιο του κόμματος «για την Δίκαιη Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους».

«Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.

Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει:

«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

Αλέξης Τσίπρας

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