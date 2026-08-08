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Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρό 4χρονο παιδί σε πισίνα – Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης και οι γονείς

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Τραγωδία στην Πάρο με 4χρονο παιδί να αφήνει την τελευταία του πνοή σε πισίνα beach bar. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr,  το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο νεαρές και στην πισίνα βούτηξε ο μπάρμαν, ο οποίος και το ανέσυρε. Κατά τις ίδιες πηγές, οι γονείς ήταν στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στο παιδί, ενώ δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar και των γονιών του παιδιού. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάρος Πισίνα

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