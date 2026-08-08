Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη και τον εμβολισμό ΙΧ – Ο οδηγός είχε κλέψει το όχημα

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν οδηγό να εμβολίζει επανειλημμένα ένα άλλο αυτοκίνητο, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο.

Στο βίντεο φαίνεται το μαύρο όχημα να χτυπά τουλάχιστον τρεις φορές το λευκό αυτοκίνητο, ενώ είχε προηγηθεί καταδίωξη, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχαν και δύο οδηγοί μοτοσικλετών.

Η καταδίωξη κατέληξε στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΑΧΕΠΑ, όπου ο 37χρονος οδηγός του λευκού οχήματος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και να εγκλωβίστηκε στα κολονάκια.

Παρά τις αρχικές αναφορές του στις Αρχές ότι άγνωστοι τον καταδίωκαν, λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη. Κατά την αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη.