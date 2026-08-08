Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εργαστήρια υδροπονικής κάνναβης με προσδοκώμενο όφελος άνω των 90.000 ευρώ – Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (7/8), στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες (ένας 49χρονος, ένας 53χρονος και μία 48χρονη) κατηγορούνται για καλλιέργεια, κατοχή και διακίνηση υδροπονικής κάνναβης (skunk) και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», τόσο στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής όσο και στην περιοχή γύρω από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τις έρευνες σε οικίες και διαμερίσματα, οι αρχές εντόπισαν δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας, στα οποία είχαν τοποθετηθεί τεχνητός φωτισμός, μετασχηματιστές, σύστημα εξαερισμού, αφυγραντήρες και μετρητές οξύτητας.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

58 δενδρύλλια skunk σε γλάστρες, τα οποία εκριζώθηκαν σε ισόγειο διαμέρισμα

9 δενδρύλλια κάνναβης στην κατοικία του 53χρονου

Πάνω από 2,2 κιλά ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης σε νάιλον συσκευασίες και γυάλινα δοχεία

31 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

690 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 κινητά τηλέφωνα, υλικά συσκευασίας και το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ποσοτήτων και τη συγκομιδή των φυτών ξεπερνά τις 90.000 ευρώ. Ένας από τους συλληφθέντες έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ και οι τρεις οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία.