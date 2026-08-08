Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: “Η ειρήνη στην Κύπρο οφείλεται στην παρουσία Τούρκων στρατιωτών”

Σε νέα προκλητική τοποθέτηση για το Κυπριακό προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στο νησί τα τελευταία 50 χρόνια οφείλονται στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων.

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπεραμύνθηκε της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε ότι για την Άγκυρα η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προοπτική.

«Εδώ και 50 χρόνια, το status quo παραμένει το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί οφείλονται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιμένει στη λύση δύο κρατών

Ο Φιντάν επανέλαβε παράλληλα την πάγια θέση της Άγκυρας για το Κυπριακό, απορρίπτοντας ουσιαστικά το μοντέλο επανένωσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

«Για εμάς, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών. Αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή είναι η θέση μας», δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η «κυρίαρχη, ισότιμη και ανεξάρτητη» στάση των Τουρκοκυπρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διευθέτηση.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί ισότιμη κατανομή της εξουσίας με τους Τουρκοκύπριους.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, όπως το ότι δύο συν δύο ισούται με τέσσερα», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία στηρίζει κάθε μορφή διαλόγου στην οποία συμμετέχει η τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μόνιμες λύσεις για να αποκομίσουμε ορισμένα οφέλη», πρόσθεσε.

«Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος»

Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε και τη γνωστή θέση της Άγκυρας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Αν δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω την κρατική σας υπόσταση. Δεν είστε το κράτος που ιδρύθηκε το 1960», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών γίνονται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό, με τα Ηνωμένα Έθνη να επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Πηγή: cnn.gr