MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: “Η ειρήνη στην Κύπρο οφείλεται στην παρουσία Τούρκων στρατιωτών”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε νέα προκλητική τοποθέτηση για το Κυπριακό προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στο νησί τα τελευταία 50 χρόνια οφείλονται στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων.

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπεραμύνθηκε της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε ότι για την Άγκυρα η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προοπτική.

«Εδώ και 50 χρόνια, το status quo παραμένει το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί οφείλονται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιμένει στη λύση δύο κρατών

Ο Φιντάν επανέλαβε παράλληλα την πάγια θέση της Άγκυρας για το Κυπριακό, απορρίπτοντας ουσιαστικά το μοντέλο επανένωσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

«Για εμάς, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών. Αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή είναι η θέση μας», δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η «κυρίαρχη, ισότιμη και ανεξάρτητη» στάση των Τουρκοκυπρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διευθέτηση.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί ισότιμη κατανομή της εξουσίας με τους Τουρκοκύπριους.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, όπως το ότι δύο συν δύο ισούται με τέσσερα», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία στηρίζει κάθε μορφή διαλόγου στην οποία συμμετέχει η τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μόνιμες λύσεις για να αποκομίσουμε ορισμένα οφέλη», πρόσθεσε.

«Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος»

Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε και τη γνωστή θέση της Άγκυρας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Αν δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω την κρατική σας υπόσταση. Δεν είστε το κράτος που ιδρύθηκε το 1960», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών γίνονται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό, με τα Ηνωμένα Έθνη να επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Πηγή: cnn.gr

Χακάν Φιντάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 51 λεπτά πριν

Νίκος Ρογκάκος: Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, πιστεύω ότι η τηλεθέαση θα ακολουθήσει

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Αραγτσί: Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λευκάδα: Συνελήφθη 58χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Τον κατήγγειλε η σύντροφος του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Έβρος: Τρεις συλλήψεις αλλοδαπών που διακινούσαν μετανάστες

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Υπ. Υγείας: Πάνω από 280 άνθρωποι πνίγηκαν το 2025 στη θάλασσα – Τι να προσέχετε στην κολύμβηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πηγάδι στην Παλαγιά